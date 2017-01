Dalla Canessa alla Bullock le sexy "cornificate"

Belle, ricche e famose ma pur sempre tradite

21/9/2012

Da Raffaella Fico a Emma Marrone, passando per Guendalina Canessa e, al di là dell'oceano Sandra Bullock e Elle Macpherson. Belle, famose e cornificate! Ebbene sì il tradimento è democratico e colpisce anche le star. La lista di sexy e tradite è lunga e piena di nomi importanti.

foto Twitter

I casi più recenti di casa nostra riguardano la bionda cantante pluripremiata Emma Marrone. Bella, giovane e di successo, "mollata" nel clou della sua carriera da Stefano de Martino, suo giovane fidanzato, per un'altra donna, e che donna in questo caso, visto che si tratta di Belen. A piangere con lei lacrime amare c'era stata però prima Raffaella Fico, riccioluta e prosperosa fidanzata di Mario Balotelli, che al calciatore aveva già perdonato numerose scappatelle in passato, ma che dopo l'ennesima scoperta di tradimento, quello con Chloe Evans, ha deciso di rompere la relazione, pur aspettando un bambino, presumibilmente proprio da lui.



Alle corna l'uomo non sa resistere. Un difetto congenito. Con il quale si sono scontrate anche Guendalina Canessa, ex gieffina, per il "presunto" tradimento di Daniele Interrante con Francesca De André, Antonella Clerici, anche lei per una scappatella non del tutto confermata dal suo compagno Eddy Martens e Vittoria Puccini, che ha rotto con Alessandro Preziosi dopo il presunto tradimento di lui con la modella Giorgia Pagliacci.



Nessun dubbio invece sulle scappatelle del marito di Sandra Bullock, Jesse James, il cui matrimonio è stato messo in crisi da una pornodiva, su quella del marito della splendida Elle Macpherson, una delle più belle donne del mondo dello spettacolo, messa letteralmente da parte dal proprio fidanzato, per una ragazzina molto più giovane, una modella colombiana! E su quelle di Ashton Kutcher ai danni della bella, ma "vecchia" Demi Moore. Nel mondo del gossip succede anche questo. Lo dimostra il caso di Eva Longoria, che ha chiesto il divorzio dal marito Tony Parker dopo il tradimento di lui con un'amica della stessa Longoria, Erin Barry e quello ben più datato di Elena Sofia Ricci tradita dal marito, pare, che ebbe una scappatella con un'amica comune, nientemeno che Nancy Brilli e il caso di Patrizia Pellegrino, il cui marito Stefano Todino si è lasciato andare a qualche toccatina di troppo con la sua massaggiatrice a Miami. Non ci si può proprio fidare di nessuno e le corna non risparmiano neppure le star!