Bar Refaeli, senza trucco è sempre al top

Il "buongiorno" naturale della top model su Twitter

21/9/2012

L'amara verità del primo piano senza trucco spesso lascia senza parole, ma non è questo il caso di Bar Refaeli che, sul suo Twitter, posta un'immagine scattata appena sveglia. Viso pulito, occhi azzurri, guance e naso arrossati dal sole: la modella israeliana, anche se ancora un po' assonnata, resta sempre bellissima.

foto Twitter

Qualche anno fa il suo fascino ha conquistato Leonardo Di Caprio con cui ha avuto una lunga relazione e ora Dani Alves, il calciatore brasiliano del Barcellona. Del resto con le sue curve al top e quell'espressione solare è irresistibile.

E se in passerella è sempre truccata e impeccabile, non ha remore nel farsi vedere dai suoi follower in versione "nature" con molti pregi e difetti... ancora da scoprire!