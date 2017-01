De Martino è da solo, la Marcuzzi va in bianco

Ecco i parterre delle sfilate milanesi

20/9/2012

Mosetti, Marcuzzi, Senette, Mallman, Marconi, De Grenet, Zardo, Petrone, Celentano, Grimaldi, Del Santo... Quante vip nel parterre degli stilisti per le sfilate milanesi. Di rigore i tacchi altissimi, gonne corte o eleganti pantaloni. Da Richmond spicca Stefano De Martino: tutti lo attendevano e lui è arrivato, ma al suo fianco non c'è Belen. Da Alberta Ferretti primeggia una Alessia Marcuzzi in bianco raffinata e seriosa.

foto LaPresse

Scelgono il pantalone la ex velina Veridiana Mallman che opta per un modello a vita molto alta, stesso stile per Raffaella Zardo che osa col giallo, le Celentano con un look simile e colori diversi, la Grimaldi in sexy Tailleur. Per le fan della gonna, soprattutto corta, o dell'abitino strizzato ci sono la scintillante Antonella Mosetti, Carolina Marconi con gli occhiali, Susanna Petrone, Lory del Santo con il figlio Devil e non solo. Elegante anche Stefano De Martino che arriva senza la compagnia della sua Belen. In bianco la bella Alessia Marcuzzi, in nero la supertop Kate Moss.