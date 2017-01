Antonella, con Eddy ci riprova

La Clerici al suo uomo non rinuncia

20/9/2012

A Eddy Martens non riesce a tenere il muso, e dopo un anno e mezzo di tira e molla Antonella Clerici accanto a lui per le strade di Roma sembra felice e innamorata e... se lo mangia con gli occhi.

foto Novella 2000

Hanno litigato perché lui l'ha tradita, lei lo ha cacciato via da casa, poi lo ha "ripreso" con riserva, quindi vacanze separate e ancora musi lunghi e sguardi torvi. Adesso però, visti insieme negli scatti di Novella 2000, mentre escono da un ristorante romano dopo una cena due, sembrano aver ritrovato l'armonia di coppia.



Certo il "perdono" totale e il recupero della fiducia persa sono traguardi ancora lontani, ma la volontà di tornare insieme, come una volta, c'è e si vede. Antonella sembra aver abbassato le armi e il suo sguardo innamorato verso Eddy è la prova che la regina dei fornelli ha voglia di fare un passo in avanti. Eddy sarà inaffidabile, è vero, ma per lei è stato "il compagno di vita ideale", come ha sempre detto fino a quel maledetto marzo in cui è stato pizzicato con un'altra. E non è detto che torni ad esserlo.