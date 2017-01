Kate senza slip, ci sono le foto

La duchessa in terrazza è tutta nuda

21/9/2012

Non bastava il topless! Ora girano pure le foto della duchessa di Cambridge completamente nuda, senza nemmeno gli slip addosso. E ora lo scandalo assume contorni ben diversi. La rivista danese “Se og Hor” diffonde le immagini, finora lasciate nel cassetto, di Kate Middleton che si cambia gli slip in terrazza ed è ripresa tutta nuda davanti.

foto Afp

Secondo il Sun lo scatto più intimo, dello speciale di ben 16 pagine con le 14 immagini della duchessa a seno nudo e ben tre in cui Kate è nuda, è quello che riprende la duchessa senza slip, mentre si cambia il costume, sulla terrazza del castello della Provenza in cui stava trascorrendo qualche giorno di vacanza assieme al principe William.

Ma il direttore della rivista danese, Kim Henningsen, non si limita a sfidare la Corona pubblicando le foto proibite, poche ore dopo la decisione dei giudici di Parigi di vietare alla rivista Closer la cessione a terzi delle immagini. "Avrebbe pubblicato le immagini a seno nudo della principessa di Danimarca Mary?", gli domanda il Sun. Henningsen risponde: "Lei sa come comportarsi da membro della famiglia reale. Impossibile trovarla in foto di quel tipo".

St James Palace ha fatto già sapere che "sono allo studi adeguate risposte". La rivista è stata distribuita, rilanciata con grande risalto di tv e media, in oltre 6mila chioschi e negozi in tutta la Danimarca.