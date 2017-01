Maddy: "Io sexy? Ma sono un maschiaccio"

La Corvaglia racconta a Tgcom24 la sua nuova vita da mamma e moglie

20/9/2012

Un taglio sul décolleté che calamita l'attenzione sulle curve, lo spacco verticale che evidenzia le gambe, il sorriso di una donna che ha raggiunto la felicità. Maddalena Corvaglia è raggiante alla presentazione della collezione 2013 di Via delle Perle (ci sono anche le bellissime Fiammetta Cicogna e Federica Fontana) e a Tgcom24 racconta la nuova vita da mamma e moglie: "Sono innamorata come una 15enne. Io sexy? Mi sento un maschiaccio".

foto Tgcom24