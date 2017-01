Randi Ingerman, lati da guardare

Un'aggiustatina al costume e il lato B sfugge

20/9/2012

L'estate non è finita per Randi Ingerman. La bella modella e attrice americana, naturalizzata italiana, si gode il sole a Ponza con il fidanzato Stefano e tra un bagno e l'altro un'aggiustatina al costume mette in mostra più del dovuto.

foto Olycom

Una mano nello slip e et voilà il bel lato B di Randi, sfoggiato nuovamente anche negli scatti successivi, quando la modella è alla ricerca di un posto comodo dove sdraiarsi sulla barca. L'aitante fidanzato brizzolato, con il quale la Ingerman è insieme felicemente da oltre due anni, non può che osservare con piacere e ammirazione le curve della sua compagna, che tuttavia non può nascondere qualche segno della temuta cellulite in agguato.



A salvarla arriva un décolleté mozzafiato, anche se non è chiaro se ci sia lo zampino di un chirurgo. Quel che è certo è che miss Ingerman a 45 anni è più in forma che mai. Tanto di cappello.