Shakira conferma la sua gravidanza su Facebook

"Gerard ed io siamo molto contenti di essere in attesa dell'arrivo del nostro bambino"

20/9/2012

E' di queste ultime ore la conferma della gravidanza di Shakira. Con un comunicato su Facebook la cantante scrive ai suoi 54 milioni di follower: "Come molti di voi sapranno, Gerard ed io siamo molto contenti di essere in attesa dell'arrivo del nostro primo bambino". Ed ecco che dopo tanti rumors arriva finalmente la notizia da parte della pop star che, come Laura Pausini, ha deciso di vivere in tranquillità questi mesi di gioia.

foto Facebook

La pancia per ora non si vede, ma il fisico appare leggermente appesantito. Pizzicata proprio qualche giorno fa a passeggio per le vie del centro di Milano era quasi irriconoscibile. Ai suoi sexy abiti di scena preferiva dei pantaloni e scarpe comode e una maglietta larga. Al suo fianco c'era la famiglia, mentre il calciatore, attualmente vittima di un infortunio, si allenava sul campo da calcio a Barcellona.



Gerard Piqué e Shakira si sono conosciuti in occasione del video di Waka Waka, colonna sonora dei Mondiali 2010 in Sud Africa e, a inizio 2011, Shakira ha ufficializzato, sempre tramite il social network, la sua relazione con il difensore.



Insieme da poco più di un anno la coppia ha deciso di allargare la famiglia e, con un messaggio ai fan, condivide la propria emozione: "Abbiamo deciso di dare la priorità a questo momento unico nelle nostre vite e rimandare tutte le attività promozionali programmate per i prossimi giorni. Ciò significa che non potrò prender parte all'iHeart Music Festival, ma sono sicura che questo weekend a Las Vegas sarà spettacolare" ha aggiunto la cantante, che sostituirà Christina Aguilera nella quarta serie di 'The Voice'. " Vorrei ringraziare Clear Channel e i miei fans per il loro costante amore e comprensione. Bacio grande! E ci vediamo presto!".