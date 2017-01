Sara Tommasi è tornata e non è sola

Bacio appassionato con Manfredonia, l'ex della De Rossi

19/9/2012

Lei è la regina degli scandali per eccellenza miss Sara Tommasi, lui l'ex toy boy di Barbara De Rossi, "fuggito" dall'attrice pochi mesi fa per rifugiarsi tra le braccia di Silvye Lubamba e tornato single da poco. E' l'inaspettata coppia che si bacia appassionatamente negli scatti di Gente

foto Gente

Cosa ci facciano insieme e se il bacio, "alla francese", che il bel cantautore partenopeo scocca alla sexy showgirl significhi l'inizio di una love story, non ci è dato per ora di saperlo. Quel che gli scatti mostrano indurrebbero però a pensarlo. Sara Tommasi, da poco tornata al fianco di Alfonso Luigi Marra, suo ex fidanzato, nel nuovo video contro Mario Monti, sembra decisa a riproporsi nel mondo del gossip e ha scelto, come sempre, una strada a più alto impatto mediatico.



In giro abbracciata per le strade di Roma con l'ex toyboy di Barbara De Rossi, in giacca scollatissima e pantaloni neri, la sexy Sara è una calamita per i fotografi. Chissà cosa dobbiamo aspettarci ancora.