Kate, dopo lo scandalo i balletti con William

E Closer consegna gli originali digitali delle foto di nudo "rubato" alla duchessa

19/9/2012

Corone di fiori, balletti, gonne colorate e tradizionali, la duchessa di Cambridge in viaggio con William nel sudest asiatico ha accolto con soddisfazione la decisione della corte francese di bloccare la diffusione delle immagini in topless. Ora dopo una sosta a Brisbane in Australia rientrerà in patria e affronterà il polverone mediatico sollevato dalla vicende delle immagini scandalose.

foto Ap/Lapresse

La coppia, che non è stato turbata dalla vicenda Closer, è arrivata all'aeroporto di Brisbane dalla piccola isola del Pacifico di Tuvalu, dove i due sono stati portati in trono e vestiti con gonnellini e corone floreali per dare il via alle danze tipiche. La Middleton regala sorrisi e balla come se nulla fosse successo. E se balletti e sorrisi della duchessa fanno il giro del mondo, le immagini di Kate nuda sono state bloccate.



E Kate incassa una prima vittoria giudiziaria

Infatti il settimanale francese Closer ha restituito gli originali in formato digitale delle foto in topless di Kate Middleton. Ieri la giustizia francese aveva condannato il giornale al divieto di diffondere o cedere gli scatti rubati della duchessa di Cambridge e a consegnare - entro 24 ore - gli originali di tutti gli scatti incriminati alla famiglia reale britannica.