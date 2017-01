Melita su Twitter è sempre più hot

La Toniolo in lingerie per Fruscio e FHM

19/9/2012

Tutti la vogliono, tutti la cercano. E su Twitter Melita Toniolo continua a postare scatti ad altissimo tasso di eros. Come gli ultimi, dove la Diavolita, ex gieffina, ammicca in lingerie super sexy nel backstage di Fruscio e sulla cover di FHM Italia di ottobre. Consapevole di avere tutte le armi giuste per sedurre.

foto Twitter

Curve sensuali e un décolleté generoso e "invitante", oltre ad un accattivante sorriso che ne fanno una delle showgirl più desiderate dello showbiz italiano. Incredibile che sia ancora single! Dopo la fine della sua love story, qualche mese fa, Melita rimugina ancora sull'amore e sugli uomini cinguettando spesso su Twitter con l'amica Guendalina Canessa, con cui si è di recente fatta anche un tattoo uguale. Il tono dei messaggi?



Si avverte un po' di rancore, di rabbia e di malinconia..."E mentre il cuore degli altri mi batte addosso, mi dimentico del mio, che è scarico di pile..." scrive qualche ora fa e poi: "L'amore che dai non e' mai abbastanza...". Melita è in attesa del suo principe azzurro, uomini fatevi sotto.