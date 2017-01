Martina, altro che dieta...!

La Colombari, senza trucco, mangia hamburger e patatine fritte

19/9/2012

Look casual, niente trucco ed eleganza innata sono da sempre la "divisa" di Martina Colombari. L'ex Miss Italia, però, per mantenersi in splendida forma non ha bisogno di seguire diete drastiche. Tanto che Tgcom24 l'ha pizzicata a pranzo nel centro di Milano tra hamburger con ketchup e maionese, patatine fritte e gelato. Non c'è che dire: se lo può permettere.

foto Tgcom24

"Al mattino esco senza trucco e anche poco vestita. Se non sono in pigiama poco ci manca", dichiarava recentemente. E Martina ama mantenere le "promesse". Così eccola con una mise da ginnastica, il viso struccato che lascia intravedere le occhiaie, e l'adorato figlio Achille al seguito, mentre sfida la giungla metropolitana, senza curarsi dei paparazzi e degli occhi indiscreti.



La Colombari chiacchiera con un'altra mamma seduta al tavolo di fronte del fast food alla moda e con i genitori dei compagni di scuola del figlio. Gli argomenti? La piscina, il nuovo sport dei bambini, il catechismo. Come una qualsiasi mamma.