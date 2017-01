Laetitia Casta sensuale con lo scimmione

A Parigi shooting fotografico con spacco vertiginoso

18/9/2012

Lo tiene per "mano", si mette in posa per lui e si lascia fotografare come una diva. Stiamo parlando della bellissima Laetitia Casta e del suo compagno di lavoro. Uno scimpanzé... di professione fotografo. Ovviamente ci troviamo nel bel mezzo di uno shooting fotografico dove la modella-attrice mette in mostra la sua innata sensualità.

foto LaPresse

Dopo i baci mozzafiato con il modello Noah Mills per le nuove fragranze Dolce&Gabbana Pour Femme e Pour Homme, la Casta passa a lavorare con altrettanta naturalezza con un simpatico scimmione. A Parigi si lascia "immortalare" da lui mentre si passa le mani tra i capelli e mostra le sue gambe affusolate. Vestita di nero, con uno spacco vertiginoso, riesce a conquistare anche il suo insolito "collega".



E così, mentre la sua storia d'amore con Stefano Accorsi pare sia giunta al capolinea, Laetitia si butta a capofitto nel lavoro, soprattutto ora che i sue tre bambini sono un po' più cresciuti. L'attrice non ha mai fatto mistero che alla carriera non rinuncerebbe mai e infatti richiestissima nel mondo della moda e sui set cinematografici, sta offrendo il meglio di sé.