Guenda e Melita, un tattoo in amicizia

Forti messaggi sulla pelle per le ex gieffine

18/9/2012

Si conoscono dalla settima edizione del Grande Fratello e tra loro, nonostante siano due primedonne, non c'è mai stata competizione. Guendalina e Melita sono amiche, affiatate e impegni permettendo, inseparabili. Ora, che entrambe sono tornate single, stanno facendo ordine nella propria vita e per suggellare questo momento di cambiamento sono andate insieme a farsi un tatuaggio che mostrano orgogliose su Twitter.

foto Twitter

Guendalina, sexy e provocante, ha inciso sulla pelle "Amore onore rispetto sincerità passione vendetta". Un insieme di sentimenti per l'ex inquilina di Cinecittà che, con determinazione, sta rimettendo insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con il marito Daniele Interrante. Per lei non si tratta del primo tatuaggio, solo qualche giorno prima ha fatto imprimere sul braccio “Be brave”, impavida, coraggiosa. Messaggi a chiare lettere per una Canessa grintosa e determinata a contare solo su se stessa.



Melita, altrettanto bella e seducente ha fatto scrivere sulla spalla destra "No lies", nessuna bugia. Che il suo ex l'abbia presa in giro? Conclusa la storia con Antonio Autoliano, l'uomo con cui era fidanzata da oltre sette mesi, ha trascorso l'estate solo in compagnia di amici, lasciando trasparire giusto un "pizzico" di rabbia nei confronti dell'altro sesso.