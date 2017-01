La Canalis con i bigodini in testa

Eli, autoscatto davanti allo specchio

18/9/2012

Sempre con l'autoscatto pronto. Quando non sono i paparazzi a pizzicarla, è lei stessa che si fotografa e mostra le immagini ai fan. Elisabetta Canalis è in Spagna per la nuova campagna pubblicitaria di Pantene, di cui è testimonial e non perde occasione per farsi vedere... anche con i bigodini in testa. Davanti allo specchio mentre i parrucchieri le sistemato la chioma, lei scatta e cinguetta: sono felicissima.

foto Twitter

E' un periodo d'oro per Eli, che come aveva confermato a Tgcom24 qualche giorno fa ospite nel nuovo negozio Pandora a Milano, “è finalmente felice”. Vola da una città all'altra, da un set pubblicitario a un'ospitata, richiestissima e bellissima. Ma anche pronta a farsi immortalare in ogni momento anche con i bigodini in testa. E così eccola nel backstage durante il restauro mentre sapienti mani le tirano a lucido i capelli e la truccano. Lei ammicca, sorride e cinguetta da Madrid...