Kate... di nuovo in topless, ma è la Moss

Siparietto hot in barca ad Ibiza

18/9/2012

Mostrarsi senza veli non è mai stato un problema per lei, ma stavolta il topless di Kate Moss è involontario e per questo ancora più intrigante. A Ibiza con il marito e alcuni amici la top cerca di salire su un'imbarcazione. La micro canotta arrotolata sul petto lascia sfuggire un seno per un siparietto molto osé.

foto Olycom

Rilassata e serena la Moss ha trascorso gli ultimi scampoli d'estate alle Baleari con il marito Jamie Hince. Pochi giorni prima era stata avvistata in Costa Azzurra sul mega-yacht di Jean Yves Le Fur e immortalata con un topless mozzafiato volontariamente esibito. La modella 38enne stavolta però si è coperta offrendo solo un "assaggio" hot del suo décolleté. In forma e sorridente Kate non ha più quell’aria un po' "sconvolta" di tempi non proprio remoti.



Pare infatti che la modella abbia definitivamente messo la testa a posto, niente più stravizi con alcol e sigarette, la Moss sembra seriamente intenzionata ad avere un secondo figlio. Secondo alcuni amici: "Non c’è dubbio che la prospettiva di un’altra gravidanza è una motivazione enorme per cambiare le sue abitudini. È ancora Kate, ma lo è in modo diverso”.