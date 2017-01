A settembre scattano i colpi di testa vip

Amoroso con i boccoli e Caracciolo mora

18/9/2012

Giorgia Palmas ha tagliato i capelli e li ha schiariti, Alessandra Amoroso si è fatta i boccoloni, Costanza Caracciolo fa le prove da mora, Anna Tatangelo si è fatta ricrescere la chioma. Con l'autunno alle porte è tempo di cambiamenti nel look delle vip che si affidano al parrucchiere per una nuova capigliatura. Poi si affidano al giudizio dei fan attraverso i profili social: vi piacciono?

foto Twitter

La Tatangelo ama cambiare capigliatura: lungo, corto, lungo. Dopo aver provato il caschetto è tornata alla chioma lunga. Anche Alessandra Amoroso gioca con i suoi capelli: ha osato il taglio cortissimo ed è approdata al look lungo. Ora dopo il liscio tenta i boccoloni e si affida al giudizio dei fan su Twitter.



Fresca fresca di parrucchiere anche Giorgia Palmas, che solitamente è schiva nel mostrare le sue foto sul profilo social, fa un autoscatto e mostra i capelli corti alle spalle, schiariti e col ciuffo di lato. Tenta invece un cambiamento radicale la ex velina bionda che vuole diventare mora: vi piace? La Caracciolo in versione dark con la treccia somiglia ad Angelina Jolie.



Poi c'è Simona Ventura che si affida a un rassicurante caschetto con ciuffo morbido e Serena Autieri che osa un ricciolo rosso.