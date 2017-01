Alessia e i segni dell'estate

Un cerotto alla caviglia della Marcuzzi

17/9/2012

"Scusatemi per quell’orrendo cerotto sulla caviglia", scrive Alessia Marcuzzi sul suo Blog, "mi hanno appena messo 4 punti perché avevo una scheggia di scoglio rimasta sotto pelle in seguito ad una botta presa mentre nuotavo… ASSURDO".

foto Blog ufficiale

Ma la bionda conduttrice non si perde d'animo e non si cruccia per il particolare poco estetico offrendo ai suoi fans una passerella "personale" in cui si mostra con alcuni outfit preparati per la sfilata di Alberta Ferretti del 19 settembre. Collegandosi al blog della Marcuzzi la sfilata si potrà seguire in streaming alle 17.



Anche a passeggio con Mia per le vie di Roma, in ballerine e leggings, è impossibile non notare il cerotto sulla caviglia. L'estate ha lasciato... il segno.