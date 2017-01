Da Harry nudo a Kate in topless, che 2012 scandaloso

In Francia è scattata la denuncia penale

17/9/2012

Il 2012 resterà nella storia della Corona inglese come un anno da ricordare per gli scandali scoppiati a corte. Se per tanto tempo è stata rispettata la privacy della famiglia Windsor, l'arrivo di Kate Middleton ha riacceso i riflettori. E così prima sono uscite le foto della luna di miele di William e consorte in costume, poi quelle del principino Harry nudo, della cugina della duchessa su Playboy e infine le immagini di Kate in topless.

foto Chi

Per la regina non c'è pace. Eppure gli scatti che riguardano i due sposini non sembrano far tanto male all'immagine reale. Anzi. Vederli passeggiare mano nella mano in spiaggia durante la luna di miele ha fatto acquistare simpatia ai due giovani, di cui si attende con trepidazione un erede.



Certo le foto di Harry nudo devono aver fatto sobbalzare la regina, come pure il numero di Playboy dedicato alla cugina della Middleton che balla il burlesque e si fa immortalare in pose ardite senza abiti addosso. Di tutt'altro genere le foto della duchessa di Cambridge in topless durante un romantico weekend col principe. Non pensavano di finire nell'obiettivo e Kate si è lasciata andare, togliendosi il reggiseno per una timida tintarella di fine estate.



E così finalmente Kate ha rubato la scena a Pippa, inseguita dai fotografi in ogni momento e pizzicata con ogni sorta di look. Il suo fondoschiena è sempre nel mirino, ma per una volta è stato superato dal lato B della duchessa immortalato con uno slip, per giunta leggermente abbassato. In Francia è già scattata la denuncia penale da parte della famiglia reale inglese.