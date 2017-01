Laetitia seduce tutti

La Casta bacia Noah, ma solo per pubblicità

17/9/2012

Lei è sexy e seducente. Un vestitino nero che sottolinea le sue curve e il suo conturbante décolleté. Lui è bello, un adone dallo sguardo magnetico. Un abbraccio travolgente e tra Laetitia Casta e Noah Mills a vincere è la passione. La crisi dell'attrice francese con Stefano Accorsi è quindi reale? Ma no, questo è solo uno spot.

foto Ufficio stampa

La splendida Casta e il sensuale modello sono infatti i protagonisti delle nuove fragranze Dolce&Gabbana Pour Femme e Pour Homme, la cui campagna pubblicitaria è stata realizzata dal fotografo e regista Mario Testino. Scatti sensuali e intriganti, atmosfere seducenti. E Laetitia è più bella che mai.



Dopo aver incantato Venezia, durante il Festival del Cinema, l'attrice e modella francese torna a sedurre con questa pubblicità che mette in risalto tutta la sua sensualità mediterranea. Certo a vederla abbracciata al bel Noah, baciarlo con passione sdraiati per terra si potrebbe pensare che la presunta crisi con Stefano Accorsi sia vera. Di questo però lei non parla, anzi guai a farle domande troppo personali.



Le vacanze, che la coppia ha trascorso separatamente, lei con i figli in Puglia, il compagno (e padre di Athena e Orlando) Stefano a Formentera, sono finite. Si torna alla vita di tutti i giorni. Che per Laetitia, come spiega a Vanity Fair, significa soprattutto: "Essere creativa, indipendente, libera. Non potrei mai fare la mamma e basta". Di Stefano nessun segnale. Né in bene né in male. Ma il bacio con Noah è solo... per pubblicità.