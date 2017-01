Ponce incinta: "Sto entrando nel quarto mese"

"Alla prima ecografia io e Aaron avevamo le lacrime agli occhi"

17/9/2012

E' al quarto mese di gravidanza e la sua felicità è incontenibile. Lola Ponce, in splendida forma, ha scoperto di essere incinta nel corso delle sue vacanze estive in Italia e alla prima ecografia lei e il compagno Aaròn Diaz non hanno trattenuto le lacrime: “E' il miracolo fatto a realtà”, confida l'attrice al settimanale Chi.

foto Twitter

Per ora ha messo su 2 o 3 chili e gli addominali sono ancora ben scolpiti: "Continuo con il pilates e poi faccio yoga. E a tavola mangio in modo equilibrato", ammette senza esitazione. Il suo fisico, sexy e tonico, si trasformerà inevitabilmente, ma lei non se ne fa un cruccio : "La genetica aiuta: mia mamma e mia sorella erano più belle incinte e poi tornavano subito in forma".



Intanto vive con emozione e gioia questo momento magico insieme al fidanzato che avrebbe voluto avere un figlio da Lola non appena l'ha vista per la prima volta. E anche l'attrice e cantante non ha dubbi su Aarón: "Fin dal primo momento ho pensato a lui come padre dei miei figli. Mi rispetta, mi dà serenità e mi ama. E' il principe che ho sempre sognato".



La coppia non conosce ancora il sesso del nascituro: "Lo ignoro - conferma la Ponce - di certo uscirà super rock e girerà il mondo come la mamma!".



Per ora Lola e Aaròn non parlano di matrimonio anche se non escludono che in futuro possano sposarsi: "Se dovrà accadere, succederà. Ora la cosa più importante è l'amore e la felicità di fare una famiglia insieme". E per alimentare il loro amore non rinunciano al sesso in gravidanza: "E' un'esperienza di puro amore", dice lei.



E se la cantante Shakira ha annunciato su Twitter di aspettare un figlio dal calciatore Gerard Pique, Laura Pausini ha preferito affidarsi a Facebook, pubblicando anche una sua foto con una pancia... da quarto mese.