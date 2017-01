Le vacanze romantiche di Pato e Barbara

Altro che crisi, tra loro va a gonfie vele

17/9/2012

Contrordine, Pato e Barbara Berlusconi non sono in crisi. Stando al settimanale Gente, che mostra gli scatti delle vacanze romantiche della coppia a Rio de Janeiro, tra baci e abbracci, il rapporto tra la rampolla del patron Silvio e il calciatore brasiliano va a gonfie vele.

foto Gente

Le foto parlano chiaro e sembrerebbero smentire il gossip maligno che, dopo un anno e mezzo dall'inizio della loro relazione, li vedrebbe in crisi e già separati.



La figlia dell'ex presidente del Consiglio e consigliera di amministrazione del Milan si è concessa una vacanza romantica con il giocatore a Rio de Janeiro. I due si baciano e si abbracciano con tenerezza. Altro che crisi! E le conferme arrivano anche da fonti vicino alla coppia: la relazione procede a gonfie vele, dicono gli amici intimi della coppia. E c'è chi parla addirittura di matrimonio in vista. Il primo per Barbara, il secondo per Alexandre, che è stato già sposato con un'attrice carioca Sthefany Brito.