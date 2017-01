Belen: "Voglio l'uomo macho"

La showgirl argentina si confessa a Tgcom24

17/9/2012

Nello spot della società di telecomunicazioni Linkem, Belen è un "tecnico" che fa ingelosire la moglie (Francesca Piccinini, ndr) di un cliente con una canotta bianca aderente e mini short di jeans, ma la showgirl argentina a Tgcom24 assicura che si tratta di lavoro, perché nella vita pensa solo al suo fidanzato: "Mi piace stare in casa con lui e fare la femmina. L'uomo, invece, lo voglio macho. Stefano non parla ma fa i fatti".

foto Ufficio stampa