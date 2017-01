Ecco le foto di Kate nuda

17/9/2012

Finalmente le foto. Dopo tanto parlare ora ci sono gli scatti, quelli che ritraggono la duchessa di Cambridge in topless sulla terrazza del castello francese che l'ha ospitata con il marito William per un romantico weekend. Il settimanale Chi pubblica le immagini che hanno fatto gridare allo scandalo internazionale e che mostrano Kate Middleton come una sposina qualunque che si fa spalmare la crema e si slaccia il reggiseno.

foto Chi

Atteggiamenti normali per una coppia qualunque, ma non per il principe e la consorte. Delle loro immagini hot ha parlato la stampa internazionale, a Palazzo è esplosa la rabbia per la privacy violata. Quel che si vede nelle foto è una bellissima Kate da fisico perfetto e dal seno ben proporzionato che sorride si rilassa al sole e sfoggia uno dei suoi rari topless, visto che il segno bianco lascia intendere che la duchessa normalmente prenda la tintarella col reggiseno.



E poi c'è la foto retrospettiva che mostra la Middleton alle prese con lo slip birichino. Le mani sul posteriore per spalmare la crema anche dove non batte mai il sole... C'è chi si è scandalizzato e chi ha apprezzato la bellezza della sue curve. Punti di vista.