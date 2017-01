Polemiche sulle foto di Kate, Marina Berlusconi:

"La Mondadori ha fatto il suo mestiere"

La presidente del gruppo editoriale replica a "Repubblica": "Mio padre fa politica, non servizi fotografici"

16/9/2012

Dura reazione di Marina Berlusconi dopo l'articolo "Il topless principesco ultima trincea di Silvio", pubblicato da Repubblica. L'articolo collega il rifiuto a non pubblicare le foto di Kate Middleton in topless a una vendetta dell'ex premier. La presidente di Mondadori risponde con una lettera al direttore Ezio Mauro definendo l'articolo "paradossale". "La Mondadori ha fatto il suo mestiere - dice - e mio padre fa politica. Non servizi fotografici".

foto LaPresse

"Che cosa avrebbe dovuto fare mio padre? - continua la lettera -. Per rispetto della privacy della duchessa e badando solo ai propri interessi di politico, avrebbe dovuto calpestare l'autonomia editoriale della Mondadori".



La replica, spiega lo staff di Marina Berlusconi, è stata indirizzata al direttore di Repubblica facendo riferimento al commento di Francesco Merlo.



"C'è da non credere ai propri occhi leggendo come Merlo provi disinvoltamente a invertire i ruoli di vent'anni di persecuzione giornalistica - scrive Marina Berlusconi - Che cosa avrebbe dovuto fare, secondo lui, mio padre? Per rispetto della privacy della duchessa e badando solo ai propri interessi di uomo politico, avrebbe dovuto calpestare l'autonomia editoriale della Mondadori, avrebbe dovuto costringerla a non pubblicare quello che la stragrande maggioranza di giornali di gossip, in ogni parte del globo, avrebbe fatto a gara per pubblicare (e in ogni caso ci avrebbe pensato Internet a diffondere in tutto il mondo quelle immagini)".



"Ma Merlo non si rende conto che accusa mio padre di non aver fatto proprio quello che da vent'anni gli viene contestato di fare, lo accusa di non aver mescolato la politica con le imprese? - continua la primogenita dell'ex premier -. Non si rende conto che il suo articolo è la migliore certificazione di quanto il conflitto di interessi sia un pretesto tirato in ballo ora in un senso ora nell'altro a seconda delle convenienze? Non teme di cadere nel ridicolo quando denuncia "la libertà di stampa con la privacy degli altri" dalle colonne di un giornale che ha fatto proprio di questi comportamenti uno dei suoi cavalli di battaglia?".



"La Mondadori, di cui sono presidente, è una casa editrice che impiega nel modo migliore quella libertà e autonomia che gli azionisti le hanno sempre doverosamente riconosciuto, e anche in questa occasione si è limitata a fare il suo mestiere - continua Marina Berlusconi -. Non entro poi nel merito della questione delle foto della duchessa di Cambridge. Mi rimetto a quanto hanno già dichiarato vari esponenti della casa editrice, al di là del rispetto per i sentimenti di una giovane donna che sta scoprendo gli inevitabili risvolti della popolarità. Quello che mi interessa sottolineare è l'assurdo ribaltamento della realtà cui arriva l'articolo della Repubblica, un giornale che nel suo furore ideologico da vent'anni cerca di cancellare mio padre dalla scena politica usando prevalentemente due armi: spiare dal buco della serratura, facendo strame della pur minima parvenza di privacy, ed evocare il fantasma del conflitto di interessi".



Casa reale: "Domani denuncia penale in Francia"

Il principe William e sua moglie Kate Middleton lanceranno domani un'azione penale in Francia in seguito alla pubblicazione delle foto a seno nudo della duchessa di Cambridge sulla rivista francese Closer. Lo ha annunciato oggi a Londra il palazzo reale. "Possiamo confermare che una denuncia penale verrà depositata domani", si legge in un comunicato diffuso da St. James Palace. Si tratta di una denuncia per "violazione della vita privata", che va ad aggiungersi ad un'azione civile già intentata contro Closer.