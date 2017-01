Musica, Laura Pausini futura mamma

Annullate tutte le date del tour mondiale

La cantante, 38 anni, aspetta una bambina dal suo compagno Paolo Carta. L'annuncio dato ai fan su Facebook

15/9/2012

Laura Pausini futura mamma. La cantante, 38 anni, è in attesa di una bimba dal compagno Paolo Carta. L'annuncio è stato dato dall'artista direttamente sulla sua pagina Facebook, dove il suo staff annuncia anche lo stop al tour mondiale già in programma, comprese le date italiane e la partecipazione al megaconcerto per l'Emilia a Campovolo.

foto Ansa

"Io e Paolo siamo felici di annunciare che aspettiamo una bimba", scrive Laura. "Volevo che questa notizia arrivasse a tutti direttamente da me. Siamo contentissimi e chiediamo ai media di rispettare nei prossimi mesi la nostra privacy permettendoci di vivere questa gravidanza fuori dai riflettori. Un abbraccio a tutti, con tutto il mio affetto".



"Da questo momento - prosegue il comunicato dello staff - i medici le hanno consigliato di osservare un periodo di riposo, di conseguenza tutti gli impegni live previsti,nazionali ed internazionali (Stati Uniti, Australia, Centro-Sud America, Brasile, Messico e Italia ) sono annullati". Per quanto riguarda l'Italia, le date previste per dicembre di Milano e Roma verranno rimborsate.



La pop star due anni fa si era presa un anno sabbatico e in molti avevano pensato che il periodo di lontananza dal palco fosse finalizzato a avere un figlio.



Poi è tornata nel novembre del 2011 con il nuovo disco e il nuovo tour, spiegando che l'anno di pausa le era servito per stare accanto alla famiglia più che per cercare un bambino. Ora la lieta notizia: proprio per salvaguardare la bimba che porta in grembo, Laura ha annullato i suoi impegni. I medici le hanno consigliato un periodo di riposo. Saltata anche lapartecipazione a Campo Volo il 22 settembre. "Sono molto dispiaciuta", scrive la cantante, "sarebbe stato un onore per me aiutare la mia Emilia Romagna, ma devo attenermi a quanto consigliato dai dottori".