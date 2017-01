Alle serate mondane sfila il nero

Chiabotto, Arcuri, Emma a Roma

14/9/2012

Nella notte romana dedicata alla moda è di rigore il nero. Cristina Chiabotto lo sfoggia con un giubbino dark e aggressivo, Manuela Arcuri e Alessia Marcuzzi con il classico tubino, Guendalina Tavassi è stretta in un abitino dalle maniche a sbuffo, mentre Vanessa Incontrada preferisce il tailleur sexy. Scelgono invece colori più delicati una dorata Emma Marrone e una teneu Alessia Fabiani con pancione.

foto Olycom

Emma è stata special guest in un negozio di lingerie, per il cui marchio sarà ambasciatrice per i prossimi sei mesi. La cantante si è intrattenuta con le clienti e ha firmato autografi davanti allo store.

La Chiabotto ha fatto una passeggiata in centro, da sola. Sorridente e bellissima con una minigonna e un giubbino di pelle nera, dopo lo shopping si è infilata in un locale per festeggiare il compleanno di un'amica.



Alessia Fabiani in attesa di due gemelli è entrata nel negozio di un'amica stilista e su Twitter ringrazia per l'outfit.

La Tavassi è stata ospitata in un altro negozio insieme a Fabrizio Corona e si è presentata con un abitino nero strizzato e gli occhiali che le conferivano un'aria seria e ancora più sexy. E poi c'erano Manuela Arcuri, la Marcuzzi e molte altre vip.