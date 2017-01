Incidente sexy per Emma Watson

Sul red carpet spunta il capezzolo

14/9/2012

Altro che maghetta casta! L'Hermione di Harry Potter è cresciuta e si è fatta ardita. Sul red carpet del suo film "The Perks of being a Wallflower", Emma Watson ha dato spettacolo. Sotto l'abito scollatissimo color carne ecco spuntare capezzoli in lattice.

foto LaPresse

La bella e sensuale Hermione, capelli raccolti e trucco intrigante, di chi sa bene come sedurre, ha sfilato, qualche giorno fa, in un abitino griffato Armani dall'audace scollo laterale, sul red carpet all'anteprima hollywoodiana del film "The Perks of being a Wallflower".



In quanto all'intimo, niente reggiseno, bensì dei maliziosi copricapezzoli in lattice. Il vestitino ha fatto le bizze ed è scivolato via mostrando più di quanto concesso ai presenti. A coprire il seno nient'altro che due copricapezzoli in lattice trasparente. Un escamotage originale da vera seduttrice.