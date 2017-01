Canalis: "Faccio le prove da mamma"

Elisabetta si confessa a Tgcom24 tra amore e lavoro

14/9/2012

Si allena a fare la mamma con i figli delle sue amiche in Sardegna, ma per Elisabetta Canalis è ancora presto per mettere su famiglia. A Milano per lo sbarco del primo monomarca di gioielli Pandora, la showgirl sfoggia una forma perfetta, con un fisico abbronzatissimo e le curve sempre sensuali. A Tgcom24 si racconta tra amore e lavoro: "Finalmente sono felice, il matrimonio può aspettare".

foto Ufficio stampa