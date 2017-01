Pippa, accavallamento pericoloso

Gambe sexy per la Middleton con un abitino corto

14/9/2012

Quante notti insonni per la regina Elisabetta. Al nudo di Harry, alle pose hot di Katrina su Playboy e al topless di Kate Middleton, si aggiunge pure lo stacco di coscia di Pippa. A Londra con un vestito blu elettrico e stivaletti neri, mostra le sue gambe mentre si accomoda su un taxi dopo una serata in compagnia. Bella come sempre, per la piccola Middleton oltre al lato B c'è di più.

foto Olycom

Dal giorno del matrimonio della sorella ha sempre avuto gli occhi puntati sul suo didietro. Formoso e tonico. Ma Pippa è decisa a dimostrare che il suo famoso sedere è accompagnato da gambe altrettanto belle. Così, mentre si siede in auto, le accavalla pericolosamente accorciando ancora di più quell'abito già mini. Le sue cosce, completamente scoperte, restano in primo piano e, nonostante sia un po' più in carne della sorella, fa la sua bella figura.