Nicole, guerra a Melita a colpi di curve

La Minetti in lingerie su mega cartelloni pubblicitari

14/9/2012

Dal Pirellone ai cartelloni. Dopo la scalata politica Nicole Minetti punta alla pubblicità. Stando a Chi infatti la bella consigliera dovrebbe apparire a breve su mega cartelloni pubblicitari in lingerie sexy per un marchio d'intimo. Ingaggio, pare, che Nicole avrebbe soffiato a Melita Toniolo...

foto Ansa

La Diavolita, sempre stando ai rumors sarebbe infuriata per il torto subito, ma sul suo Twitter cinguetta così: "Leggo che"dovrei essere" incazzata con la Minetti perché' mi ha"rubato" una campagna di intimo. Non so neanche di che cosa stiano parlando". Nicole Minetti intanto affermerebbe di non avere ancora definitivamente firmato il contratto con la casa d'intimo.



Insomma le solite voci di corridoio. Quel che è certo è che, se guerra fosse, tra le due sexy aspiranti testimonial in lingerie, sarebbe a colpi d i curve bollenti. Melita ha appena posato per Fruscio in intimo e gli scatti sono da capogiro. Nicole Minetti non perde occasione, sulla spiaggia, in strada o in consiglio per mettere in mostra le sue conturbanti e prosperose forme. Chi vincerebbe la competizione?