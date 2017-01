Nuovo scandalo a Corte: Kate in topless

E la Corona querela la rivista francese

Il settimanale Closer pubblica le immagini della consorte del principe William durante una vacanza in Provenza. E la Casa reale querela

13/9/2012

Kate Middleton in bikini si toglie il reggiseno e resta in topless. Il settimanale francese Closer pubblica le foto galeotte e a Corte scoppia l'ennesimo scandalo, dopo quello del principe Harry. "Un attentato alla vita privata di William e Kate, grottesco e totalmente ingiustificabile", ha dichiarato un portavoce della Casa reale. E scatta la querela.

foto Afp

La controffensiva della Casa reale non si fa attendere: Kate e William hanno querelato il settimanale per violazione della privacy. Lo annunciano fonti della magistratura a Nanterre (Parigi).



William e Kate si dicono "profondamente amareggiati" e con una nota diffusa da St. James's Palace, la coppia condanna "l'invasione della privacy in un modo così mostruoso e ingiustificabile". Le istantanee, rubate dai paparazzi durante la recente vacanza in Provenza del principe William, secondo in linea di successione al trono, con l'ex signorina Middleton oggi amata consorte e domani futura regina, sono ritenute "vere" da una fonte reale.



"E' stata superata una linea rossa", ha aggiunto la fonte annunciando che la Casa reale intende "consultare dei legali francesi per vedere le strade da percorrere, dal momento che non abbiamo famigliarità con la legge francese".

Intanto però lo scandalo è scoppiato e l'effetto mediatico è disastroso. Lo scoop, annunciato ieri sera, ha fatto il giro del mondo, come titola lo stesso settimanale, "Oh mio Dio! Le foto che faranno il giro del mondo".



In copertina, e nel servizio fotografico interno di ben cinque pagine, scorrono le immagini di Kate in topless. In realtà le foto, scattate con teleobiettivo da una distanza ragguardevole, sono un po' sfocate e immortalano i due mentre si spalmano crema solare sulla terrazza della piscina del castello di Autet, proprietà del visconte Linley, figlio della principessa Margaret. La coppia ha trascorso alcuni giorni di vacanza nel meraviglioso sito del Luberon. Le foto ritraggono Kate che arriva sul terrazzo, si toglie il reggiseno del costume da bagno e poi si lega i capelli. Nelle foto successive, i due in occhiali da sole si spalmano la crema solare, prima Kate, ormai a seno nudo, pensa alla schiena di William, poi è lui a fare la stessa operazione. Kate, però, si fa spalmare la schiena e si piega in avanti abbassando anche le mutandine per una copertura totale ma mostrandosi completamente in questa posizione al teleobiettivo. Infine, altre foto di gesti teneri e rilassati della coppia, che chiacchierano e si distendono al sole per abbronzarsi. Kate, protetta dalla crema, resta in topless.



Ironica e tagliente la direttrice del magazine, Laurence Pieau, che su twitter ha commentato: "Possiamo dire che dopo l'edizione di domani di Closer, Harry si sentirà un po' meno solo...".



E in Italia "Chi" esce in edizione straordinaria

Lunedì 17 il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, uscirà in edizione straordinaria con un servizio di 26 pagine che mostra Kate Middleton in topless durante la vacanza in Provenza in compagnia del consorte William. "Chi" pubblica immagini inedite in esclusiva per l'Italia: "Si tratta di un servizio meritevole di una edizione straordinaria in quanto mostra nella sua totale naturalezza la vita quotidiana di una giovane famosissima coppia, moderna e innamorata - spiega Signorini -. Il fatto che si tratti poi dei futuri regnanti d'Inghilterra lo rende certamente più interessante e attuale, e in linea con una concezione moderna della monarchia - ha aggiunto Signorini -. In sintesi: è una bella immagine comune di una coppia nient'affatto comune".