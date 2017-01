Kelly Brook è hot sul calendario 2013

Pose sexy e maliziose per la modella inglese

13/9/2012

Con un po' di anticipo Kelly Brook ha aperto le danze dei calendari 2013. La modella inglese dalle curve bombastiche è pronta a irrompere con la sua fisicità nella casa dei tanti ammiratori. Pose ammiccanti e curve mozzafiato fanno di lei una donna irresistibilmente sexy. Maliziosa mentre addenta la banana a luglio, aggressiva a cavalcioni sulla moto in ottobre e angelica a Natale: Kelly è davvero camaleontica.

foto Dal Web

E come dire... un mese tira l'altro. Lei, con la sua prorompente bellezza, esaltata da micro costumi in pizzo e dalle scollature al cardiopalmo, ha voluto sfidare la previsione Maya regalando immagini conturbanti con l'augurio di un "prosperoso" anno nuovo.



Mentre copre appena il suo décolleté con un triangolino color oro a giugno, ecco che su un bolide a due ruote mette in primo piano il lato B. Con lei appesa al muro, il 2013 avrà tutto un altro sapore.