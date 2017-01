Tra Corona e Tamara love story a gonfie vele

Con l'ex di De Rossi Fabri si mette persino il casco

13/9/2012

Quella tra Fabrizio Corona e Tamara Pisnoli potrebbe essere una vera love story. Il condizionale, quando si parla dell'ex re dei paparazzi è d'obbligo. Ma i fatti e le foto parlano chiaro. Cenette romantiche insieme, lui nella mega villa romana di lei e poi lei a casa di lui a Milano. E se fosse la volta buona?

foto Olycom

Novella immortala i due neo-innamorati insieme in moto, mezzo di trasporto preferito da Corona. Canotta bianca per lui con tatuaggi in bella vista e t-shirt con spalla scoperta per lei, ma soprattutto casco in testa. Finiti i tempi delle "bravate", come quando Fabri stava con Belen e girava a testa scoperta per le vie di Milano.



Stavolta il bel Corona fa sul serio e sembra "cresciuto". Nella lussuosa dimora romana a tre piani con piscina, giardino e ampio terrazzo per il barbecue di Tamara, ex del calciatore Daniele De Rossi (che ora sta con l'attrice Sarah Felderbaum) Fabri è ormai di casa. Conosce tutti, famiglia e amici. E anche Tamara è stata a Milano a casa di lui, per conoscere i suoi amici. Insomma i due sembrano far proprio sul serio!