Colpo di scena, Belen posa vestita

Il backstage dello shooting per Talco

13/9/2012

Le sue curve sexy le conoscono tutti... nei minimi particolari, perché Belen senza veli è stata immortalata da tutti i lati. Vestita però, con poca carne in vista, è spesso difficile vederla. Ecco perché se la showgirl posa in tailleur o miniabito, come per Talco, la notizia fa scalpore!

foto Da video

Nel backstage del servizio fotografico ecco l'argentina più amata e chiacchierata del Belpaese posare in mise inusuali. Giacchino e minigonna, abitino corto senza scollature audaci, e poi collant e pantaloni.



Belen ammicca, sorride, ancheggia, è sexy e sensuale come non mai. Niente décolleté in vista, niente lato B in bella mostra. L'ex di Corona sa come sedurre, anche tutta vestita!