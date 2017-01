Ecco Katrina Darling nuda su Playboy

Pose erotiche per la cugina di Kate e Pippa

13/9/2012

Katrina Darling, cugina di Kate e Pippa Middleton ha ceduto alle lusinghe di Playboy posando sul numero di settembre proprio come mamma l'ha fatta. A soli 22 anni è una regina del Burlesque e con il suo spettacolo "God save the queen" riscuote successo in patria e oltreoceano, alla faccia della regina Elisabetta. Curve mozzafiato, viso da bambina e tanta ironia sono il suo punto di forza.

foto Playboy

Per una volta il noto sedere di Pippa viene messo in secondo piano. Gli occhi sono puntati su Katrina che, con un servizio ad alto tasso erotico, svela con malizia le sue doti nascoste. Curve al punto giusto, toniche e ben proporzionate vengono evidenziate da accessori e lingerie che ben poco lasciano all'immaginazione. Mentre una guêpière rosso fuoco incornicia il suo lato B, una giacca corta e aperta evidenzia il suo décolleté. Ma lo spettacolo non finisce qui.