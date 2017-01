Quarto tattoo per Costanza Caracciolo

Messaggio d'amore sulla spalla per l'ex Velina

12/9/2012

"Love is all you need". Parole di un certo peso quelle che Costanza si porta sulle spalle. Conclusa la sua avvenuta sul bancone di Striscia, libera dalle limitazioni di Antonio Ricci, la Caracciolo si è fatta il suo quarto tatuaggio che mostra con orgoglio su Twitter. Mentre le elezioni delle nuove Veline si avvicinano, la showgirl può sfoggiare quelli che copriva per contratto e, ovviamente, farsene di nuovi.

foto Twitter

Il 6 settembre si è presentata dal tatuatore, accompagnata da altre due amiche che, come lei, hanno scelto la spalla per il loro soggetto indelebile. Poi, protetto dalla pellicola trasparente non lo ha mostrato ai suoi follower fino a qualche ora fa, quando ha postato una sua immagine di spalle. Non una frase in italiano e nemmeno ideogrammi. La Caracciolo internazionale "parla" in inglese.