Erin, sexy bikini e tacchi a spillo per DiCaprio

Heatherton incanta in uno shooting a Miami

12/9/2012

Un bikini floreale e un costume intero nero portato sensualmente sui tacchi a spillo. Erin Heatherton, l'angelo biondo di Victoria's Secret, incanta durante uno shooting a Miami. La fidanzata di Leonardo DiCaprio sa come ammaliare: su una chaise lounge e in acqua. E la temperatura sale.

foto LaPresse

Dopo le voce sulla liaison, la 23enne Erin e il 37enne Leo sono stati pizzicati a giugno in un bar di New York mentre si scambiavano tenerezze. Poi, complice anche il lavoro, i due hanno fatto vacanze separate.



Così la Heatherton, giusto per rinfrescare la memoria a DiCaprio, è passata da un servizo fotografico hot all'altro. Ma dopo questo shooting, siamo sicuri che Leo non la lascerà più da sola.