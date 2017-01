Look sexy per Nicole Minetti a Milano

La consigliera regionale fa shopping in canottiera e short

12/9/2012

Il viso è sereno e riposato e il fisico sprigiona sensualità. Nicole Minetti, abbronzatissima, è tornata a fare shopping nel centro di Milano con una mise che non lascia indifferenti in questi giorni di fine estate. Canottiera nera dalla scollatura vertiginosa sul suo seno prorompente, short in jeans, che mettono in mostra le sue sinuose gambe, e infradito ai piedi, con una cavigliera tricolore.

foto Olycom



Un look ad alto tasso erotico per la consigliera regionale che è tornata alle sue “vecchie” abitudini.



La Minetti non si arrende all'arrivo dell'autunno e, in questi ultimi giorni di caldo, affronta le alte temperature di petto. Evidenziate da una canottiera leggera, quasi trasparente, esibisce le sue forme con totale disinvoltura. La pelle ambrata la rende ancora più sexy e, come a voler omaggiare passanti e paparazzi, si copre il minimo indispensabile.