Luisella, baci infuocati col compagno

La Costamagna sfodera un insospettabile décolleté

12/9/2012

Lui la bacia sulla pancia, sul braccio, in bocca. Lei si fa coccolare stesa al sole come una sirena. Dopo 22 anni, non si è spenta la fiamma della passione tra Luisella Costamagna e Dario Buzzolan. Bikini giallo che mostra un prosperoso e insospettabile décolleté, la 43enne giornalista è stata pizzicata da "Top" a Sabaudia con il compagno storico e il figlio Davide. Un quadretto familiare idilliaco, tra schizzi in acqua e tenerezze sul lettino.

foto Top

La Costamagna si gode gli ultimi giorni di vacanza, e si lascia ammirare dal compagno scrittore che la guarda con aria incantata e la ricopre di attenzioni. La coppia non pensa al matrimonio, ma l'idea di un secondo figlio non è così remota: "Le nozze non aggiungerebbero nulla a quello che già abbiamo, se dovesse arrivare un altro figlio invece, saremmo felici".



Complice il relax e gli ultimi raggi di sole, Luisella e Dario hanno cominciato a scaldare i motori. E si sono fatti immortalare come due fidanzatini in riva al mare. Poi tutti in acqua, per spegnere i calienti bollori.