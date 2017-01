E' Nabila Chihab la nuova fiamma di Bobo Vieri

A Roma baci infuocati sotto le stelle con la pallavolista

12/9/2012

Messo da parte il calcio, in questa calda estate Bobo Vieri ha occhi solo per la pallavolo, anzi per le pallavoliste. Dopo un breve flirt con Veronica Angeloni, trova l'amore incrociando lo sguardo della collega Nabila Chihab (ultima stagione giocata in A2 a Pomezia), sexy morettina ed ex del cestista Andrea Bargnani. Pizzicati da Chi nella capitale, i due si scambiano baci e tenerezze al chiarore di luna.

foto Chi

Nabila, nata a Casablanca, ma cresciuta in Italia, è riuscita a far capitolare ai suoi piedi un vero scapolo d'oro. Complice il clima festaiolo di Formentera, la musica e qualche cocktail, Bobo e Nabila si sono ritrovati più vicini che mai. Se all'inizio la pallavolista era diffidente, in un secondo momento si è lasciata andare e tra i due è scoppiata la passione. Tornata in Italia, la coppia ha festeggiato i 28 anni di lei a Roma. Tra sorrisi, risate e baci, Christian sembra proprio cotto della sua nuova fiamma con cui, sotto la pioggia, si dirige verso l'Hotel River Chateau.



Lei, fisico atletico e sguardo penetrante, in attesa di trovare una squadra dove poter giocare, sembra felice al fianco di Vieri. Dopo la rottura con il cestista dell'Nba Andrea Bargnani ha trovato il vero amore, quello con cui potrà ballare sotto le stelle.