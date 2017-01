I tabloid vogliono Kate incinta

"Star Magazine" pubblica la "prova" decisiva

11/9/2012

Puntuali si ritorna alla carica, la notizia è sempre la stessa da quasi un anno: Kate Middleton è incinta. Star Magazine pubblica la foto in cui dimostrerebbe che la duchessa di Cambridge sia in dolce attesa, e per confermare la sua tesi pubblica un'immagine dove un ritocco al vestito proverebbe la gravidanza di Kate. Peccato che lo scatto in questione risalga al 5 giugno scorso e ancora oggi per la Middleton non c'è ombra di pancetta.

foto Star

Questa volta la prova è inconfutabile, alla duchessa hanno dovuto modificare l'abito rosa per aggiungere una taglia. Almeno così sostiene il tabloid inglese commentando una foto di qualche mese fa. Peccato che ora, a settembre inoltrato, Kate sfoggia la solita linea e di rotondità sospette neanche l'ombra. Tant'è che con il marito Will sta facendo un tour in Oriente di nove giorni. Sarebbe una vera sfacchinata per una donna in dolce attesa. No?



L'ossessione dei tabloid inglesi non conosce tregua. E' una guerra a colpi di presunti scoop. Lottano per essere i primi a dare la lieta novella e per ora hanno fatto un buco nell'acqua. Tutti.