Kevin: "Con Melissa sogno matrimonio e famiglia"

Satta: "Quando ho ricevuto l'anello ho avuto paura, emozione, vuoto allo stomaco"

11/9/2012

Il loro amore si guadagna la copertina di Vanity Fair. Lui la abbraccia e la guarda, lei mostra fiera il suo anello di fidanzamento. Melissa Satta e Boateng hanno grandi progetti di famiglia e ne parlano a cuore aperto. L'attaccante del Milan sogna il matrimonio e un figlio, la showgirl pure, ma i tempi al momento non coincidono. Anche se la prossima estate potremmo vederla vestita di bianco.

foto Twitter

Si sono conosciuti un anno fa durante la settimana della moda a Milano e da quella volta Boateng è partito all'attacco. Più la Satta lo allontanava e più lui capiva che era la donna giusta. Poi lei ha cambiato idea: "Siamo tutti a caccia di emozioni. Provi a controllarti, a mettere dei paletti, ma quando senti che può accadere qualcosa di bello, ti arrendi. Mi piace pensare che le cicatrici non facciano smettere di sognare".



E ora sull'anulare di Melissa brilla un bel diamante da 1,8 carati. "A luglio, prima di partire per il ritiro, Kevin aveva un paio di giorni liberi - racconta l'ex velina - così sono tornata a casa dalla Sardegna. Mi ha detto che dovevamo parlare, perché non ci saremmo visti per un po'. E invece, per la prima volta mi sono trovata davanti un anello. Accompagnato da intenzioni serie".



Kevin Prince Boateng ha le idee chiare: "Sono sicuro dei miei sentimenti, e attraverso questo anello ho voluto capire se Melissa era in sintonia con me. Non voglio perdere tempo, per me la nostra non può essere una relazione leggera. Quindi l'ho messa davanti a una scelta: se vuoi stare con me dobbiamo fare sul serio. È un anello che vuol dire famiglia. Non l'ho ancora convinta ad avere presto un figlio, ma troverò gli argomenti giusti".



Dopo l'anello e la dichiarazione d'amore, attendiamo i fiori d'arancio: "La promessa c'è. Ma non ho fretta, non sono di quelle che sognano da sempre il vestitone bianco. Aspettiamo momenti più tranquilli: magari la prossima estate", confessa Melissa.