Marica e Eros, baci e musi lunghi

La Ramazzotti's family passeggia a Milano

11/9/2012

Camicia lunga, shorts di jeans e lunghe e bellissime gambe in mostra. Marica Pellegrinelli, in versione casual "sfila" in centro a Milano, più sensuale che mai. Accanto a lei Eros Ramazzotti, con il quale non mancano abbracci e baci da innamorati.

foto Olycom

La Ramazzotti's family con piccola a seguito passeggia per le vie di Milano, posi si ferma ad un bar con tavolini all'aperto. Eros se la prende con i paparazzi e non regala sorrisi a nessuno.



Anche Marica sembra piuttosto imbronciata, dietro ai grossi occhiali da sole. La sua bellezza però non possa inosservata, anche sotto abiti casual e poco femminili la compagna di Ramazzotti è una modella da passerella. Sexy e sensuale. Eros se la tiene stretta.