Giochi di seduzione sul red carpet di Toronto

Paltrow e Xingtong praticamente nude al Festival del Film

11/9/2012

Dovrebbe essere il Festival del Film e invece a Toronto va in scena la nudità. Con un abito bianco impreziosito da balze e pizzi, l'attrice cinese Yao Xingtong mette in mostra il suo seno appena coperto da un leggero velo, intanto Gwyneth Paltrow e Jada Pinkett Smith, fasciate in un tubino, sfoggiano una scollatura sulla schiena che si chiude a qualche millimetro dal loro conturbante lato B.

foto Afp

Yao Xingtong è un'attrice cinese, e sul red carpet della manifestazione canadese sembra una bambolina di porcellana. Con la carnagione chiara, i capelli neri lucidi ben pettinati e un candido vestito bianco lungo fino ai piedi ostenta un'eleganza rara. Tra le braccia stringe un piccolo panda di peluche, ma appena lo sposta ecco che lascia intravedere le forme del suo generoso seno. Lei non si scopone, ma i flash scattano all'impazzata.



Anche la vertiginosa scollature della Paltrow, avvolta in un abito nero lungo fino al ginocchio lascia senza fiato. Non è la prima volta che l'attrice “gioca di spalle”, così come la collega Jada, moglie di Will Smith, che con un tubino bianco ondeggia sulla passerella regalando sorrisi e la visione di una schiena sinuosa che si muove al ritmo dei suoi tacchi.