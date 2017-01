Guendalina Canessa, autoscatto nuda

Fisico al top dopo la crema di bellezza

11/9/2012

L'ultima apparizione risale a qualche giorno fa con Daniele Interrante. Una posa fredda e distaccata durante una serata di moda. Poi uno scatto con l'amica del cuore, Melita Toniolo: rieccoci insieme cinguetta. E ora rieccola da sola... Nuda però. Guendalina Canessa ha testato una crema di bellezza e il risultato è uno scatto del suo corpo nudo ritratto di profilo dove il gioco del vedo-non vedo rende l'immagine ancora più intrigante e coinvolgente.

foto Twitter

“Miamo” cinguetta, riferendosi al trattamento di bellezza appena concluso e non perde occasione per mostrarsi in grande forma. Dopo i numerosi scatti in bikini che ci aveva regalato durante l'estate, la Canessa non perde il vizio e ricompare senza veli più sexy e audace che mai.