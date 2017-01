Letizia e i ritocchi "stravolgenti"

Ecco le vip che si sono cambiate i connotati

11/9/2012

Filler, botox e bisturi, il ritocco è servito. La Spagna non apprezza il restyling della principessa Letizia, che è sempre più una copia di Rania di Giordania, ma tra le rifatte celebri le trasformazioni shock sono all'ordine del giorno. Da Nicole Kidman a Courtney Love, passando per le nostrane Nina Moric e Donatella Versace ecco le vip che si sono cambiate i connotati.

foto Olycom

Fronti levigate, guance tirate, labbra carnose e poi seni di due taglie in più, corpi levigati: al ritocco le vip non sanno resistere. C'è chi nega l'evidenza, chi fa outing compiaciuta, chi si dichiara pentita. Il risultato? Garantito, ma non sempre quello che si pensava.



In Spagna i ritocchi continui della principessa Letizia sono sulla bocca di tutti. El Mundo ha lanciato un sondaggio e il restyling di Letizia è stato bocciato dalla gran parte della popolazione. Motivo? I ritocchini hanno trasformato la moglie di Felipe in una copia di Rania di Giordania. Ma sono tante le star che si sono lasciate un po’ (troppo) prendere la mano dalla bisturi o botox-mania, al punto da risultare quasi irriconoscibili.



I casi più eclatanti oltreoceano. L'ultima in ordine cronologico ad aver fatto coming out sull'utilizzo di punturine e acido ialuronico è stata la bellissima Nicole Kidman, il cui volto perfetto è l'icona di una bellezza artificiale e costruita. Anche Kylie Minogue ha ammesso di aver fatto uso di botox ma si è dichiarata "pentita". Con gli interventini al viso ha invece un po' esagerato Carla Bruni, ex modella e consorte dell'ex presidente francese Sarkozy: i ritocchi la hanno trasformato il volto in una maschera. Fatta e rifatta è Courtney Love. La vedova di Kurt Cobain ha fatto talmente tanti cambiamenti nel corso degli anni, che spesso non la si riconosce nemmeno. E irriconoscibile è anche Melanie Griffith, che nella sua personale battaglia contro le rughe e il tempo è diventata una vera e propria icona della botox-mania da star. Madonna corre contro il tempo e punta a restare eternamente la stessa di "Like A Virgin" Tra le italiane spiccano Nina Moric con labbra e zigomi palesemente rifatti, che le hanno cambiato il volto, la bellissima Ornella Muti, splendida over 50 in versione pin-up, bionda e levigata da sembrare finta. E poi Donatella Versace, Cher, Milly D'Abbraccio e Patty Pravo...Fanatiche e narcise, ma tropo artificiali e spesso irriconoscibili.