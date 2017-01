Balotelli, ecco la nuova fiamma

Con Desirée si fa operare agli occhi

11/9/2012

“Sarete contenti visto che ora sono forzatamente tranquillo a letto ma....ora sì che vi vedo bene!!!” scrive Mario Balotelli sulla sua pagina ufficiale Facebook. Già perché il calciatore si è sottoposto al laser per eliminare la miopia all'ospedale di Brescia. Ma chi gli è stato a fianco durante l'intervento? Come racconta il sito Gossipblog, in ospedale con SuperMario c'era Desirée Busetto e le foto-ricordo con i dottori lo dimostrano.

foto Facebook

Durante tutte le vacanze il calciatore è sempre stato beccato con belle ragazze al suo fianco e gli è stato attribuito ora un flirt con Paris Hilton, ora con Vanessa Lawrence. Ma a Brescia questa volta non c'erano le stesse bionde a fargli compagnia, ma una ragazza veneta, fisico da dieci e lode e curriculum di bellezza al top. Desirée, semifinalista di Veline 2012, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza e si è sempre fatta notare per le sue curve pazzesche.



Intanto è riapparsa anche Raffaella Fico che su suo profilo social ha ringraziato i fan e ha regalato saluti e auguri... per tutti.