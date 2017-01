Aida Yespica, nozze già al capolinea?

Su Facebook la showgirl torna "single", su Twitter scrive: "Sono sposata"

10/9/2012

Le sue nozze sono state "lampo" e, stando a ciò che scrive Selvaggia Lucarelli sul suo blog, altrettanto ne sarebbe stata la fine: "Il matrimonio della Yespica", così la blogger, "con l'avvocato milionario è già finito... durato quanto un Calippo fuori dal freezer". Aida replica subito su Twitter "Non sono diventata single! Sono felicemente sposata".

Il giallo nasce qualche giorno fa quando la bella showgirl venezuelana decide di cambiare il suo status su Facebook da sposata a single. E' l'inizio della fine, del suo matrimonio s'intende. Almeno per Selvaggia Lucarelli, che sul suo profilo Twitter annuncia: "Il matrimonio della Yespica con l'avvocato milionario sosia di Schettino è già finito. L'amore della sua vita è già quello del suo vitalizio. (...) Scopro ora su fb che Aida Yespica e' passata da sposata a single. Matrimonio durato quanto un Calippo fuori dal freezer".



Certo le modalità delle nozze lampo a Las Vegas meno di due mesi fa, tra Aida Yespica e Leonardo Gonzales, avvocato venezuelano milionario, avevano stupito tutti. "Mi ha colpito", aveva spiegato la showgirl, "la simpatia e la cavalleria, ci sono pochi uomini così in circolazione. Mi apre la portiera della macchina, mi chiede sempre di cosa ho bisogno, è sempre attento a ogni cosa e la sua premura mi ha colpito nel cuore." Qualcosa non quadra però se adesso la love story è già al capolinea.



I più maligni avevano già parlato di matrimonio d'interesse, visto il regalo di nozze, un milione di dollari sul conto corrente, che Leonardo avrebbe fatto alla sua neo-sposa. Poi c'era chi aveva visto Aida triste e sconsolata nelle foto delle vacanze a Ibiza. E adesso ci si mette anche la Lucarelli, che interpreta come l'indizio per eccellenza il cambio di status di Facebook della showgirl. Che replica stizzita su Twitter spiegando la mossa: "Non sono diventata single! Ho soltanto tolto tutto xke non mi va più fare vedere la mia vita. Sono felicemente sposata". Strategia mediatica per attirare l'attenzione o realtà?