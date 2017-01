Heidi, troppo hot alla sfilata

"Mai guardato un altro uomo"

10/9/2012

Scollo abissale sul lato A, schiena e fianchi completamente nudi e spacco vertiginoso. Sexy e troppo "hot", a giudizio di alcuni commentatori, in un abito dorato, che sottolinea le sue curve perfette Heidi Klum ha sflato alla 'Project Runway Spring - Summer 2013'. Intanto la modella è anche tornata sulle accuse di infedeltà che l'ex marito le ha rivolto: "Non ho mai neanche guardato un altro uomo mentre ero con lui".

Dopo la separazione da Seal, annunciata a gennaio, apparentemente in maniera serena e consensuale i due ex coniugi sono passati ad una fase più "vivace" e turbolenta. Il musicista ha accusato la modella tedesca di averlo tradito con il suo bodyguard Martin Kristen, già prima della separazione.



E' l'inizio di una battaglia legale aperta con tanto di richiesta di alimenti alla Klum da parte di Seal. Heidi, addolorata dalle accuse e dai toni duri dell'ex marito, ha smentito sin dall'inizio una possibile love story con il suo bodyguard e ora ribadisce: "Non ho mai neanche guardato un altro uomo mentre ero con lui. Il nostro rapporto era unico ed esclusivo: gli altri semplicemente non esistevano".